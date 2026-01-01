Grecia Quiroz reporta incidencias por balas perdidas en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de la celebración de Año Nuevo, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, afirmó que recibió algunas llamadas de auxilio por parte de ciudadanos, quienes solicitaron apoyo tras resultar heridos por balas perdidas.
En una breve publicación en su página de Facebook, la presidenta municipal dijo que instruyó el apoyo para la persona afectada, aunque apuntó que hasta el momento no se trató de una situación de gravedad.
Apenas el lunes 29 de diciembre, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, hizo un llamado a la población a no disparar durante las fiestas de fin de año, como suelen hacerlo, para evitar accidentes por una bala perdida.
El funcionario afirmó que estas acciones son sumamente peligrosas, pues la bala que se dispara cae con la misma intensidad y puede matar o herir a personas que se encuentren al aire libre.
Ramírez Bedolla acotó que ha habido muertes y heridos, y también afirmó que realizar dicho acto es un delito, toda vez que se utilizan armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano. “Pueden arrebatar la vida por las llamadas balas perdidas”.
RPO