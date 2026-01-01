Michoacán

Grecia Quiroz reporta incidencias por balas perdidas en Uruapan

Apenas el pasado lunes, el gobernador Alfredo Ramírez hizo un llamado a la población a no disparar al aire para evitar accidentes
Grecia Quiroz reporta incidencias por balas perdidas en Uruapan
FB: Grecia Quiroz
Gabriela Serralde
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de la celebración de Año Nuevo, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, afirmó que recibió algunas llamadas de auxilio por parte de ciudadanos, quienes solicitaron apoyo tras resultar heridos por balas perdidas.

En una breve publicación en su página de Facebook, la presidenta municipal dijo que instruyó el apoyo para la persona afectada, aunque apuntó que hasta el momento no se trató de una situación de gravedad.

“Sin embargo, si hay algún otro caso en el que pueda apoyar, con gusto lo haré. En un momento iré a realizar algunas visitas para corroborar que estén fuera de peligro”
refirió la funcionaria

Apenas el lunes 29 de diciembre, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, hizo un llamado a la población a no disparar durante las fiestas de fin de año, como suelen hacerlo, para evitar accidentes por una bala perdida.

El funcionario afirmó que estas acciones son sumamente peligrosas, pues la bala que se dispara cae con la misma intensidad y puede matar o herir a personas que se encuentren al aire libre.

“El llamado es a no disparar al aire, porque es altamente peligroso; es lógico: si hay un disparo al aire, esa bala vuela y regresa con la misma fuerza”
dijo el gobernador

Ramírez Bedolla acotó que ha habido muertes y heridos, y también afirmó que realizar dicho acto es un delito, toda vez que se utilizan armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano. “Pueden arrebatar la vida por las llamadas balas perdidas”.

Te puede interesar:
SSP Michoacán reporta más de 3 mil detenidos durante 2025
Grecia Quiroz reporta incidencias por balas perdidas en Uruapan

RPO

Balas perdidas
Grecia Quiroz

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com