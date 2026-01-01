Grecia Quiroz reporta incidencias por balas perdidas en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de la celebración de Año Nuevo, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, afirmó que recibió algunas llamadas de auxilio por parte de ciudadanos, quienes solicitaron apoyo tras resultar heridos por balas perdidas.

En una breve publicación en su página de Facebook, la presidenta municipal dijo que instruyó el apoyo para la persona afectada, aunque apuntó que hasta el momento no se trató de una situación de gravedad.