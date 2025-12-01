Grecia Quiroz no ha presentado queja por violencia política de género: IEM

El titular del IEM confirmó que, en cualquier caso de VPRG en el que se aporten elementos probatorios, la institución tiene la capacidad y la obligación de recibir y dar trámite a estas quejas, iniciando la investigación correspondiente. No obstante, el poder decisorio final recae en el tribunal electoral, que determinaría las responsabilidades.

Hasta el momento, la presidenta de Uruapan, Grecia Quiroz, no ha presentado una queja formal ante el IEM por este tipo de violencia, a pesar de la difusión del material audiovisual y los comentarios subsecuentes.

Hurtado Gómez indicó que, en caso de ser requerida, la autoridad electoral procedería a solicitar información a plataformas como Meta Platforms para obtener datos sobre perfiles y cuentas involucradas en la difusión. “Si nos toca pronunciarnos en fondo, sin ningún problema lo haríamos, siempre y cuando tuviésemos la competencia”.

Recordó que la IA es vista como una herramienta, y el foco de la revisión siempre será el contenido dañino y su impacto en el proceso democrático y en la integridad de las candidatas y funcionarias.

