Grecia Quiroz confirma detención de dos menores en Uruapan; llama a víctimas a denunciar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de sus redes sociales, Grecia Quiroz informó sobre la detención de dos personas menores de edad, quienes, de acuerdo con versiones ciudadanas, podrían estar relacionados con hechos recientes ocurridos en la ciudad de Uruapan.
En su mensaje, la denunciante señaló que la detención ocurrió hace unos momentos y que, con base en las características señaladas por la ciudadanía, existe la posibilidad de que los menores estén vinculados con incidentes registrados recientemente en el municipio.
Asimismo, hizo un llamado a las personas que hayan sido víctimas de estos presuntos hechos a presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades, con el objetivo de que se puedan integrar las carpetas de investigación y esclarecer la situación conforme a derecho.
En la misma publicación, Grecia Quiroz destacó la importancia de continuar con el trabajo coordinado entre las distintas corporaciones de seguridad, entre ellas la Guardia Nacional, Sedena, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Guardia Civil y Policía Municipal, a fin de reforzar las acciones de seguridad en el municipio.
Finalmente, solicitó a la ciudadanía compartir la información, con el propósito de mantener informada a la población y avanzar en la construcción de un Uruapan más seguro, reiterando que continuará actualizando sobre el tema conforme se cuente con datos oficiales.
