Grecia Quiroz confirma detención de dos menores en Uruapan; llama a víctimas a denunciar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de sus redes sociales, Grecia Quiroz informó sobre la detención de dos personas menores de edad, quienes, de acuerdo con versiones ciudadanas, podrían estar relacionados con hechos recientes ocurridos en la ciudad de Uruapan.

En su mensaje, la denunciante señaló que la detención ocurrió hace unos momentos y que, con base en las características señaladas por la ciudadanía, existe la posibilidad de que los menores estén vinculados con incidentes registrados recientemente en el municipio.

Asimismo, hizo un llamado a las personas que hayan sido víctimas de estos presuntos hechos a presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades, con el objetivo de que se puedan integrar las carpetas de investigación y esclarecer la situación conforme a derecho.