Grecia Quiroz condena a quienes usan el Movimiento del Sombrero para convocar a marcha del 15

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, condenó que haya personas que intenten “colgarse” del Movimiento Independiente del Sombrero para convocar a la marcha del 15 de noviembre.

Informó que no participará en la movilización programada para este sábado.

“Que sepan que nosotros no estamos encabezando esta marcha; no sé quién o quiénes la estén organizando”, manifestó la alcaldesa durante una conferencia de prensa ofrecida este jueves.

Precisó que decidió no asistir a dicha movilización, prevista para realizarse en varios puntos tanto de Michoacán como en otras partes del país.