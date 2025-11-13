Grecia Quiroz condena a quienes usan el Movimiento del Sombrero para convocar a marcha del 15

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, condenó que haya personas que intenten “colgarse” del Movimiento Independiente del Sombrero para convocar a la marcha del 15 de noviembre.
Informó que no participará en la movilización programada para este sábado.
“Que sepan que nosotros no estamos encabezando esta marcha; no sé quién o quiénes la estén organizando”, manifestó la alcaldesa durante una conferencia de prensa ofrecida este jueves.
Precisó que decidió no asistir a dicha movilización, prevista para realizarse en varios puntos tanto de Michoacán como en otras partes del país.
Durante el encuentro con medios de comunicación, la presidenta municipal señaló que han sido varias las personas que han intentado aprovecharse del Movimiento Independiente del Sombrero y del impacto social generado por el homicidio de Carlos Manzo.
