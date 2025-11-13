Grecia Quiroz pide avances en caso Carlos Manzo y refuerza compromiso con la seguridad en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A casi dos semanas del asesinato del alcalde Carlos Manzo, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, ofreció un mensaje a medios en el que afirmó que dará continuidad al trabajo de su antecesor, pidió justicia a las autoridades y planteó preocupaciones sobre la situación de seguridad en el municipio.
Durante su intervención, Quiroz señaló que se reunió con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quienes les solicitó avances en la investigación sobre el homicidio y acciones específicas para atender la seguridad en la región.
“La ciudadanía sigue esperando resultados. Les pedí operativos específicos en zonas donde sabemos que hay presencia delictiva. La gente quiere vivir tranquila”, expresó.
También, la presidenta municipal pidió que los operativos no se concentren en zonas urbanas, sino en áreas que han sido señaladas por la población como de alta presencia criminal, como Calzoncín, Arroyo Colorado y zonas serranas de Uruapan.
También solicitó un plan de seguridad específico para el municipio, distinto al que se implementa a nivel estatal bajo el llamado "Plan Paricutín", y aseguró que mantendrá comunicación continua con autoridades federales para dar seguimiento.
Quiroz confirmó que está realizando una revisión del desempeño de titulares de área y directores municipales. Señaló que se otorgará un margen para presentar resultados, pero que habrá cambios si no se cumplen los objetivos administrativos y de atención ciudadana.
“Estamos en etapa de evaluación. Todos los funcionarios saben que deben dar resultados”, dijo.
En este tenor, la alcaldesa expresó que existen dudas entre la población sobre el actuar de algunas corporaciones de seguridad, por lo que pidió reforzar los filtros de vigilancia y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier abuso o extorsión por parte de servidores públicos.
“La ciudadanía puede hacer llegar sus denuncias. Todo elemento que incurra en malas prácticas será separado de inmediato”, subrayó.
Finalmente sobre la marcha convocada para el 15 de noviembre, Quiroz aclaró que el gobierno municipal no está organizando dicha movilización, y que por decisión conjunta con escuelas y autoridades, el desfile cívico fue suspendido por respeto a la situación actual del municipio.
También informó que los programas sociales y apoyos municipales continuarán operando como hasta ahora, y que en los próximos días se retomarán las audiencias ciudadanas, una vez que se defina la nueva dinámica de atención.
