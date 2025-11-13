Grecia Quiroz pide avances en caso Carlos Manzo y refuerza compromiso con la seguridad en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A casi dos semanas del asesinato del alcalde Carlos Manzo, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, ofreció un mensaje a medios en el que afirmó que dará continuidad al trabajo de su antecesor, pidió justicia a las autoridades y planteó preocupaciones sobre la situación de seguridad en el municipio.

Durante su intervención, Quiroz señaló que se reunió con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quienes les solicitó avances en la investigación sobre el homicidio y acciones específicas para atender la seguridad en la región.

“La ciudadanía sigue esperando resultados. Les pedí operativos específicos en zonas donde sabemos que hay presencia delictiva. La gente quiere vivir tranquila”, expresó.

También, la presidenta municipal pidió que los operativos no se concentren en zonas urbanas, sino en áreas que han sido señaladas por la población como de alta presencia criminal, como Calzoncín, Arroyo Colorado y zonas serranas de Uruapan.