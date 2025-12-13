Grave accidente en la Siglo XXI deja un joven herido en tramo Uruapan-Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un auto particular chocó contra una barrera de contención al circular por la autopista Siglo XXI, el conductor de la unidad resultó lesionado.

Fue la mañana de este sábado cuando se registró el accidente a la altura del kilómetro 79+000 del tramo carretero Uruapan – Pátzcuaro, donde terminó siniestrado un vehículo tipo sedán de color azul metálico.

Paramédicos de Ambulancias AMBUMED se trasladaron para atender el siniestro, a su llegada auxiliaron a Franco Miguel P., de 20 años de edad, vecino de Zihuatanejo, Guerrero, mismo que fue canalizado a un nosocomio privado en Uruapan, para su adecuada atención médica.

Personal de Auxilio Vial abanderó la zona del percance, mientras que integrantes de la Guardia Nacional División Seguridad en Carreteras e Instalaciones efectuaron los peritajes respectivos.

BCT