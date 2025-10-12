Gran roca cae de cerro y bloquea carretera en la costa de Michoacán, en límites con Colima

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un derrumbe de gran roca ocasionó el bloqueo parcial de la carretera Playa Azul–Manzanillo, en los límites de Michoacán y Colima, a la altura del kilómetro 119+000.

El incidente se habría registrado debido al reblandecimiento del terreno tras las lluvias de los últimos días. Por el momento, la circulación solo está permitida para vehículos ligeros.

Centro SICT Michoacán informó que se habilitó un desvío por un solo carril mientras se realizan las labores de retiro con maquinaria pesada, incluyendo una excavadora con martillo.