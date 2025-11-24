Gran Desfile Navideño llenará de luz y color las calles de La Huacana, Michoacán

Se hace una invitación abierta a la población para asistir y participar, portando vestuarios o accesorios alusivos a la temporada.

El objetivo es darle vida, color, alegría y espíritu festivo a esta celebración comunitaria, fortaleciendo los valores de unión, convivencia y agradecimiento que caracterizan al espíritu navideño mexicano.

Organizadores destacan que este evento no solo busca ser un espectáculo visual, sino también un espacio de integración social.

Los asistentes pueden consultar las bases completas en la convocatoria difundida por el Ayuntamiento en redes sociales.