Gonzalo, el maestro galardonado que aprendió de niños otomís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Recibir esta medalla es una gran satisfacción, un orgullo, pero, sobre todo, significa que las autoridades reconocen el trabajo digno de todas y todos los maestros michoacanos”, afirmó el profesor Gonzalo Aguilar Mejía, quien recibió su medalla por cumplir 50 años al servicio de la educación.

A lo largo de todo este tiempo, el maestro Gonzalo pasó por varias escuelas, pero nos comparte que una de las que más enseñanzas le dejó durante sus primeros años frente a las aulas, fue la que se ubica en la comunidad de El Césped, en el municipio de Contepec, pues ahí tuvo la oportunidad de atender a niñas y niños otomís.

“Para mí son una etnia muy importante, poder aprender de ellos me dio mucho impulso para seguir adelante como maestro; y si algún día me encuentro con alguno de esos niños a los que ayudé a formar, lo primero que tendría son palabras de amor, pues me dieron mucho cariño, muchas enseñanzas y me dieron la oportunidad de ser maestro”, señaló, quien se dijo ser un aliado de Michoacán.

Finalmente, afirmó que un docente debe ser fuerte y como dijo el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la secretaria Gabriela Molina, con los docentes todo, sin ellos nada. “Los altibajos son importantes, pero hay que sabernos levantar de las caídas, el maestro debe ser como un roble, fuerte, eso es lo que nos caracteriza a los maestros, que somos muy fuertes para poder servir a la niñez”.

