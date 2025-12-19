Golpe al crimen; SSP asegura en Coahuayana presunta bodega para fabricación de vehículos blindados

Los vehículos asegurados se encontraban en proceso de fabricación para ser equipados con un blindaje improvisado; todas las unidades junto con el narcótico incautado quedaron a disposición de la autoridad competente a efecto de dar continuidad a las investigaciones en curso.

En el municipio de Coahuayana y toda la región, los elementos de las fuerzas estatales y federales continúan con el esquema operativo del Plan Paricutín con la encomienda de dar resultados contundentes y frenar todo ilícito.

BCT