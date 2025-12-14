Goles por la paz; municipios celebran torneo de futbol: SESESP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) llevó a cabo la final del Torneo Intermunicipal Fortapaz 2025, en la que los equipos de Uruapan se coronaron campeones en las categorías femenil y varonil, dentro del rango de edad de 12 a 15 años.

El torneo, que tuvo como objetivo promover el deporte como una herramienta de prevención de la violencia, llegó a su final tras varios meses de encuentros eliminatorios, en los que participaron equipos representativos de los 40 municipios beneficiados con la construcción de las canchas de fútbol 7 del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz).