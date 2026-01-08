Gobiernos de México y Michoacán anuncian obras y acciones para atraer turismo a Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los secretarios de Turismo federal y estatal, Josefina Rodríguez Zamora y Roberto Monroy García, encabezaron la primera gira de trabajo del año en Uruapan. El objetivo principal del encuentro con el sector turístico regional fue presentar los proyectos estratégicos diseñados para detonar el desarrollo económico de la "Perla del Cupatizio".

Entre las acciones inmediatas destacan importantes eventos de turismo deportivo programados para los meses de febrero y abril, los cuales generarán una derrama económica directa en beneficio de los sectores hotelero y restaurantero. Asimismo, se anunció una estrategia de difusión nacional conjunta con la presidenta municipal, Grecia Quiroz, para el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos, con el fin de posicionar esta tradición como un referente cultural y atraer una mayor afluencia de visitantes durante la temporada.