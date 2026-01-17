Gobiernos anteriores desviaban el recurso educativo, hoy hay transparencia y pagos puntuales: SEP

Expuso que a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) hay un compromiso puntual con el magisterio para sus pagos, por lo que se esta estableciendo el Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación, mejor conocido como U080, a fin de que la Federación destine un porcentaje de la nómina y el Estado otra.

“Lo que pasó en Michoacán es que se robaban el dinero. ¿Cuántas quincenas se le debía al magisterio? Cinco y el Gobierno Federal había enviado puntualmente los recursos. Con un Gobierno honesto hoy se paga puntual las quincenas”, refirió.

En su oportunidad, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, recordó que al inicio del Gobierno había pendiente de pago de 5 quincenas de las y los maestros, además de que una sección sindical propuso quitar la leyenda de “intransferible” a los cheques que se entregaban a las y los docentes.

Por lo que se optó a eliminar la entrega de cheques y tarjetizar a las y los maestros para evitar el robo de las quincenas, además de contar con el apoyo del Gobierno de México para cubrir las nóminas cada quincena, incluyendo bonos y prestaciones.