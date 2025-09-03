Gobierno y sociedad civil fortalecen atención a personas en movilidad: Semigrante

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para beneficiar a las personas en movilidad en Michoacán, los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos y la sociedad civil se reunieron en la segunda sesión del Comité Interinstitucional para la Atención del Desplazamiento Forzado Interno para coordinar acciones conjuntas.

Durante la sesión se presentaron avances significativos en la atención a este fenómeno, destacando el trabajo interinstitucional para brindar apoyo integral a quienes se encuentran en situación de movilidad, con acciones que van desde asistencia humanitaria y jurídica, hasta programas de salud, educación, inclusión social y laboral.