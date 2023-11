Gobierno Federal quiere hacer “cochinito” para Sheinbaum, acusa Xóchitl Gálvez

Luego de decir que “la campaña no ha empezado que faltan siete meses, y que en estos meses hemos preparado al equipo y ustedes tienen que volver al tiempo en que suelas, zapatos y sudor eran los que hacían las campañas, los de enfrente tienen toda la lana del mundo, todo el dinero y todo el poder, pero el país no va bien, es un tema que me han tratado en todos los lugares que voy”.

Reconoció al alcalde de Morelia

Por otra parte hizo un reconocimiento a Alfonso Martínez Alcazar, presidente municipal de Morelia porque, “sin tener un solo peso del gobierno federal, le has rascado, has hecho toda una estrategia para educir y pasar a Morelia del tercer lugar en feminicidios, al 83, eso es tener un alcalde que no le echa la culpa a otros, que asumió la responsabilidad, que tomó el toro por los cuernos y decidió hacer un trabajo por las mujeres”.