Gobierno estatal y UNAM impulsan seguridad en el transporte público con enfoque de género

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto del Transporte de Michoacán (ITransporte) y y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) establecieron una alianza estratégica con el objetivo de impulsar la seguridad y la calidad del servicio de transporte público, con énfasis en la protección y el bienestar de las mujeres usuarias. Esta colaboración busca desarrollar e implementar soluciones permanentes en beneficio de toda la comunidad.

En reunión se revisó la cobertura actual del servicio Puma Bus y se planteó la posibilidad de incluir cámaras de vigilancia en estas unidades. La directora general de ITransporte, María Elena Huerta Moctezuma, informó que mediante la vinculación con el instituto y con una revisión exhaustiva de normativas, el Puma Bus podría convertirse en el primer transporte escolar en enlazarse directamente al Centro de Control de Flota y Monitoreo del Gobierno del Estado, garantizando mayor seguridad para estudiantes y trabajadores de la universidad.

Asimismo, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia (ENES Morelia) manifestó que ha revisado su protocolo de actuación ante casos de violencia, mientras que el instituto reforzará su programa de capacitación en materia de género con los operadores del transporte público de la zona.

Finalmente, ITransporte reiteró su compromiso de trabajar de la mano con instituciones educativas y con la sociedad en general, impulsando medidas que aseguren un transporte digno, confiable y con perspectiva de género para las michoacanas.

mrh