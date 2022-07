Gobierno estatal y Federal van por incremento de 10% en producción de grano en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno del estado y el gobierno federal este martes lanzaron la campaña estatal Producción de Alimentos y signaron dos convenios de colaboración con la intención de incrementar el número de producción de semillas de polinización libre e incentivar la auto producción alimentaria.

En el evento protocolario, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Michoacán, Cuauhtémoc Ramírez Romero indicó que como parte de la programación del gobierno federal se tiene la meta para el próximo año de que en Michoacán se incremente en un 10 por ciento la producción de grano.

“La campaña tiene el propósito de lograr la meta que el presidente nos puso para el 2023, incremento del 10 por ciento de la producción de granos en Michoacán”, apuntó.

En este tenor, explicó parte del trabajo que se viene haciendo y se busca impulsar para llegar a esta meta. Iniciando por la alineación de los programas de “Agrosano y Producción para el Bienestar”.

Ramírez Romero comentó que requieren la superficie centrada e incrementar la productividad como elementos para llegar a la meta. Y para ello, el programa de Agrosano ayudada, Miami que ayuda a disminuir el uso de agroquímicos, reducción de costos y evita el cambio climático.

Destacó que como parte de uno de los convenios podrán incluirse 30 municipios adicionales el programa Producción para el Bienestar y para los que ya estaban inscritos se extenderá si beneficio hasta diciembre.

En su intervención, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla comentó que por primera vez en la historia de Michoacan se distribuirá por el gobierno mucho más abono orgánico que fertilizantes químicos, por lo que pugnó por avanzar con la transición cultural.

Indicó que en el Gobierno federal apoya con programas del Bienestar agrícolas a 110 mil campesinos, ganaderos y productores agrícolas por un monto de dos mil 511 millones de pesos.

Por su parte, el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Suárez Carrera explicó en entrevista comentó que lo que se busca desde el gobierno federal es generar más producción ante el incremento en costos.

“Lo que hoy preocupa centralmente es el incremento del precio de los alimentos y la manera de encarar eso es más producción, no control de precios como se hizo en otros países en México, sino incrementar la producción por eso el esfuerzo unificado del gobierno de Michoacán”, apuntó.

Aseveró que en el país no existe un desabasto alimentario, no obstante, buscan incrementar la producción para que no sea un problema en el futuro.

“En maíz Michoacán produce en términos generales 1.7 millones de maíz, queremos incrementar 170 mil toneladas este año con respecto al año pasado y así en cada indicador. Por que hubo gobiernos corruptos que se dedicaron a la corrupción y no al campo”, refirió

SHA