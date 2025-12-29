Gobierno estatal ha invertido mil 147 mdp en obras hídricas: Bedolla

Cazares Arreola agregó que con inversiones conjuntas entre los gobiernos federal, estatal y municipal, en la comunidad indígena con autogobierno de Sevina, municipio de Nahuatzen, se rehabilitó la planta tratadora con 10.2 millones de pesos; en la comunidad de Cañada de Ramírez, en Numarán, se rehabilitó la red de agua potable con 27.9 millones para beneficio de más de 2 mil 300 personas; y en localidad de La Ermita, municipio de Turicato, se renovó el sistema de agua potable para garantizar el acceso a más de 2 mil personas, con una inversión superior a los 29 millones de pesos.

Resaltó que, en el municipio de Tuzantla, que por primera vez cuanta con agua potable, se construyó la red con una inversión de 28 millones de pesos para beneficio de casi 7 mil 400 personas.

Otras de las acciones sobresalientes en materia hídrica realizada durante el 2025 fue el entubamiento del agua tratada de la planta de Atapaneo, con una inversión de 198.9 millones de pesos, como parte del plan nacional de tecnificación; y la inauguración del Museo Virtual Interactivo de Cultura del Agua, con recursos estatales cercanos a los 8 millones de pesos.

