Gobierno estatal equipa a guardias civiles, policías municipales y autogobiernos

Esta entrega forma parte del proceso de compras consolidadas que gestiona el Gobierno de Michoacán a través del SESESP, ante la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual, en lo que va de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, ha reducido considerablemente el tiempo del proceso de adquisición al pasar de 24 a 13 meses.

En esta ocasión se distribuyeron 251 armas y 55 mil 400 cartuchos a los municipios de Angamacutiro, Apatzingán, Ecuandureo, Epitacio Huerta, Paracho, Senguio y Tuxpan; y a las comunidades con autogobierno de Crescencio Morales, Donaciano Ojeda y Sicuicho; mientras que la Guardia Civil de Secretaría de Seguridad Pública (SSP) recibió 748 uniformes completos, integrados por camisola, pantalón táctico, un par de botas y gorra.