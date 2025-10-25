Gobierno estatal equipa a guardias civiles, policías municipales y autogobiernos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) entregó 251 armas de fuego, más de 55 mil cartuchos y 748 uniformes tácticos a siete municipios, tres comunidades indígenas con autogobierno y a agentes de la Guardia Civil, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas y la seguridad de las corporaciones policiales en Michoacán.
Esta entrega forma parte del proceso de compras consolidadas que gestiona el Gobierno de Michoacán a través del SESESP, ante la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual, en lo que va de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, ha reducido considerablemente el tiempo del proceso de adquisición al pasar de 24 a 13 meses.
En esta ocasión se distribuyeron 251 armas y 55 mil 400 cartuchos a los municipios de Angamacutiro, Apatzingán, Ecuandureo, Epitacio Huerta, Paracho, Senguio y Tuxpan; y a las comunidades con autogobierno de Crescencio Morales, Donaciano Ojeda y Sicuicho; mientras que la Guardia Civil de Secretaría de Seguridad Pública (SSP) recibió 748 uniformes completos, integrados por camisola, pantalón táctico, un par de botas y gorra.
Con la presencia de los secretarios de gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor y de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, el titular del SESESP, César Erwin Sánchez Coria, destacó que con estas acciones se fortalece a las instituciones de seguridad, dotando a sus elementos de las herramientas necesarias para cumplir su deber con eficacia, seguridad y dignidad.
