Gobierno Digital impulsa recaudación y más obras para Michoacán: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la implementación del Gobierno Digital, la administración estatal pasó de 3 mil 200 millones a 8 mil millones de pesos de recaudación entre 2021 y 2025, lo que se traduce en más obras y mejores servicios para las y los michoacanos, así lo destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Detalló que con la digitalización de trámites, la población cuenta con mayores facilidades para realizar el pago de servicios e impuestos, lo cual ha contribuido a incrementar los recursos propios y así desarrollar obras de alto impacto social como los teleféricos de Morelia y Uruapan, tres segmentos del segundo anillo periférico de la capital michoacana y la rehabilitación de la red carretera.

“El Gobierno Digital ha sido una herramienta fundamental para garantizar un manejo responsable y transparente de los recursos, avanzando así con más obras y cero deuda”, resaltó el mandatario estatal.