Gobierno del Estado refuerza respaldo a Coahuayana con acciones de atención y apoyo comunitario

Coahuayana, Michoacán (MiMorelia.com).- En una gira de trabajo que reafirma la presencia institucional en el municipio, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda, encabezó diversas acciones junto con el presidente municipal, Andrés Rafael Aguilar, para fortalecer las estrategias de apoyo económico y supervisar la atención a víctimas directas e indirectas.

Acompañado por la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano; el subsecretario de Desarrollo Económico, Eduardo Ramírez; y la directora general del DIF, Ana Sofía Bautista Aguíñiga; Zepeda Villaseñor realizó un recorrido por la zona afectada por la explosión del pasado sábado, para avanzar en la coordinación interinstitucional que permita acelerar la recuperación de los espacios dañados y garantizar condiciones de bienestar para las familias.