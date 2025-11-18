Gobierno de Zitácuaro desmiente disturbios tras rumores por presunta muerte de líder criminal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades municipales y estatales descartaron este lunes la existencia de bloqueos o disturbios en Zitácuaro, luego de que en redes sociales comenzaron a circular rumores sobre presuntos hechos violentos, incluyendo la supuesta muerte de un líder criminal en la región, lo que generó pánico y desinformación entre la ciudadanía.
Ante esta situación, el Gobierno de la Heroica Zitácuaro emitió un comunicado oficial, donde informó que no se han identificado riesgos activos en el municipio y llamó a la población a mantener la calma y evitar compartir información no confirmada.
“Se ha desplegado un operativo de monitoreo por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en entradas, salidas y puntos señalados como posibles focos de riesgo. Hasta el momento, no se ha identificado ninguna situación que represente peligro para la población”, señala el documento publicado este 18 de noviembre.
Por su parte la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó en redes sociales que se han reforzado las acciones de seguridad en Zitácuaro, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno.
“Mantenemos vigentes las labores de vigilancia y monitoreo a fin de garantizar el orden público e inhibir la comisión de ilícitos”, publicó la SSP Michoacán.
mrh