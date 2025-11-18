Gobierno de Zitácuaro desmiente disturbios tras rumores por presunta muerte de líder criminal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades municipales y estatales descartaron este lunes la existencia de bloqueos o disturbios en Zitácuaro, luego de que en redes sociales comenzaron a circular rumores sobre presuntos hechos violentos, incluyendo la supuesta muerte de un líder criminal en la región, lo que generó pánico y desinformación entre la ciudadanía.

Ante esta situación, el Gobierno de la Heroica Zitácuaro emitió un comunicado oficial, donde informó que no se han identificado riesgos activos en el municipio y llamó a la población a mantener la calma y evitar compartir información no confirmada.

“Se ha desplegado un operativo de monitoreo por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en entradas, salidas y puntos señalados como posibles focos de riesgo. Hasta el momento, no se ha identificado ninguna situación que represente peligro para la población”, señala el documento publicado este 18 de noviembre.