Gobierno de Uruapan, sin eventos navideños tras asesinato de Carlos Manzo

La Secretaría indicó que el municipio optó por no realizar eventos masivos, por lo que también hubo la cancelación del desfile conmemorativo a la Revolución Mexicana, por lo que se trabajará en otros rubros que han solicitado, como es dar mayor promoción e impulso al Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos, el cual es considerado el más grande de Latinoamérica.

Con esto, expuso que se ha hecho un análisis sobre el comportamiento turístico tras el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez y, hasta el momento, no se ha encontrado mayor afectación, pero sí diversas solicitudes que deben atenderse de manera puntual para garantizar los trabajos de promoción y difusión de las actividades que se realizan.

Una de ellas, dijo, es a solicitud de la Dirección de Turismo municipal sobre el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos, donde aseguró que el estado está dispuesto a brindar el apoyo necesario para que se priorice la promoción y difusión, así como la infraestructura.

rmr