Gobierno de Uruapan se deslinda de caravana navideña organizada en redes; prioriza seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno Municipal de Uruapan informó que no organizará ninguna caravana navideña oficial durante esta temporada decembrina y se deslindó de convocatorias no autorizadas, haciendo énfasis en que la seguridad ciudadana sigue siendo su prioridad principal.

La presidenta municipal, Grecia Quiroz, tomó esta decisión dentro del marco de una estrategia local de seguridad que ha sido reforzada tras hechos violentos que marcaron al municipio el pasado 1 de noviembre, cuando su difunto esposo, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, entonces alcalde de Uruapan, fue asesinado durante un evento público por el Festival de las Velas en la plaza central, lo que intensificó la atención sobre la seguridad en el municipio.