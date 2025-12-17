Gobierno de Uruapan se deslinda de caravana navideña organizada en redes; prioriza seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno Municipal de Uruapan informó que no organizará ninguna caravana navideña oficial durante esta temporada decembrina y se deslindó de convocatorias no autorizadas, haciendo énfasis en que la seguridad ciudadana sigue siendo su prioridad principal.
La presidenta municipal, Grecia Quiroz, tomó esta decisión dentro del marco de una estrategia local de seguridad que ha sido reforzada tras hechos violentos que marcaron al municipio el pasado 1 de noviembre, cuando su difunto esposo, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, entonces alcalde de Uruapan, fue asesinado durante un evento público por el Festival de las Velas en la plaza central, lo que intensificó la atención sobre la seguridad en el municipio.
Manzo, político independiente con una postura abierta contra el crimen organizado, fue abatido a disparos mientras participaba en la celebración del Día de Muertos, un ataque que conmocionó a la sociedad michoacana y nacional.
Tras el asesinato, Quiroz fue designada por unanimidad por el Cabildo para concluir el periodo de gobierno 2024‑2027, con el compromiso de continuar el legado de su esposo y reforzar la seguridad en Uruapan.
En el comunicado oficial, el gobierno local destacó que “cualquier actividad masiva impulsada desde el gobierno municipal debe cumplir con una planeación responsable, protocolos adecuados y condiciones que garanticen la integridad de la población”, por lo que decidió concentrarse en programas culturales navideños y en la decoración iluminada de puntos emblemáticos de la ciudad para el disfrute seguro de las familias.
El Ayuntamiento reiteró su respeto a la libre expresión y al derecho de los ciudadanos a organizar actividades por iniciativa propia, siempre que se lleven a cabo con responsabilidad y cumpliendo con las medidas de seguridad pertinentes.
rmr