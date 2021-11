Gobierno de Tacámbaro no atiende las carencias colectivas: antorchistas

Tacámbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades municipales de Tacámbaro no dan solución a las demandas planteadas por las familias de escasos recursos del municipio, argumentan que no hay presupuesto, por lo que no se pueden comprometer a realizar obras o dotar de servicios que les están planteando los tacambarenses, comentó Jesús Alanís Gutiérrez, líder antorchista en el municipio de Tacámbaro.