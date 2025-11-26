Gobierno de Sheinbaum afirma que Arquidiócesis de Morelia se suma al Plan Michoacán

Al ser cuestionada si esta colaboración forma parte del Plan Michoacán, afirmó que la responsable del área de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación de México tuvo pláticas con las asociaciones religiosas, y el arzobispo Carlos Garfias Merlos los acompañó para acordar esta actividad, que también forma parte de las Ferias del Bienestar, mismas que pretenden acercar los servicios de diferentes dependencias a la población.

"La responsable del área de Asuntos Religiosos de la Segob tiene pláticas con asociaciones religiosas y, de la mano, podemos hacer muchas cosas. Ya el arzobispo nos hizo el honor de acompañarnos y una prueba fehaciente de que estamos juntos es que nos prestaron el atrio", dijo.

La subsecretaria recordó que la primera jornada del canje de armas que se hizo en el sexenio pasado fue precisamente en la Basílica de Guadalupe y, aunque subrayó que son un Estado laico, reconoció que quienes son los primeros en incitar a la paz son las iglesias, por lo que consideró que es una de las campañas más importantes dentro del Plan Michoacán.

Agregó que el canje de armas se ha hecho por lo menos una vez en todos los estados del país y que, a nivel nacional, han recaudado un buen número de armas; no obstante, apuntó que deben acudir a más iglesias para que la gente se sienta en confianza:

"Por eso estamos con las iglesias y se hace en el atrio. Nos ayuda mucho que la gente va y se acerca y pregunta cuánto se paga por cada artefacto que llega. Los niños nos ayudan porque dicen que quieren cambiar sus pistolas (de juguete). El arzobispo de Morelia ya nos confirmó y va mañana, ya establecimos los diálogos", finalizó.

Apenas el 16 de noviembre de este año, Carlos Garfias Merlos solicitó a las autoridades ser tomados en cuenta en el Plan Michoacán, aunque acotó que la Arquidiócesis ya hace su labor para la pacificación con la oración y la asistencia a las víctimas que sufren de violencia en el estado.

rmr