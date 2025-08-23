Michoacán

Gobierno de puertas abiertas; Bedolla lleva audiencia pública a Epitacio Huerta

Atendió cara a cara peticiones de bienestar, campo y rehabilitación de caminos
Gobierno de puertas abiertas; Bedolla lleva audiencia pública a Epitacio Huerta
CORTESÍA
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el Gobierno de Michoacán, las peticiones ciudadanas son escuchadas cara a cara por el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla, durante las audiencias públicas que recorren el estado y que este sábado llegaron al municipio de Epitacio Huerta.

Se trata de un ejercicio para mantener la cercanía con los ciudadanos, conocer sus necesidades y resolverlas de manera positiva, destacó el gobernador, quien atendió personalmente solicitudes de bienestar, campo, rehabilitación de caminos, infraestructura, educación y servicios de salud, entre otras.

CORTESÍA

Acompañado por los integrantes de su gabinete, delegados federales y autoridades municipales, Ramírez Bedolla recibió las demandas de la población o, en su caso, las canalizó con las dependencias correspondientes para buscar una solución efectiva y oportuna que contribuya a mejorar su calidad de vida.

CORTESÍA

"Un gobierno democrático debe estar en constante comunicación con su gente”, manifestó el gobernador, al reafirmar su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, como ejes fundamentales para el desarrollo de una gestión pública enfocada en el bienestar de la población.

Durante la audiencia pública, las familias de Epitacio Huerta accedieron a los servicios de salud que el Gobierno estatal brinda sin costo, como la aplicación de vacunas, realización de estudios de mastografía y orientaciones médicas.

BCT

Michoacán
Alfredo Bedolla
Audiencias Públicas
grid

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com