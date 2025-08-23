Gobierno de puertas abiertas; Bedolla lleva audiencia pública a Epitacio Huerta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el Gobierno de Michoacán, las peticiones ciudadanas son escuchadas cara a cara por el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla, durante las audiencias públicas que recorren el estado y que este sábado llegaron al municipio de Epitacio Huerta.

Se trata de un ejercicio para mantener la cercanía con los ciudadanos, conocer sus necesidades y resolverlas de manera positiva, destacó el gobernador, quien atendió personalmente solicitudes de bienestar, campo, rehabilitación de caminos, infraestructura, educación y servicios de salud, entre otras.