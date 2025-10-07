Gobierno de Paracho condena envenenamiento de perros y promete investigación transparente

Paracho, Michoacán (MiMorelia.com).- Un nuevo caso de crueldad animal ha encendido la indignación de asociaciones defensoras de animales en Michoacán, luego de que más de 20 perros fueran envenenados en la plaza principal de Paracho, la noche del lunes 6 de octubre.
De acuerdo con la prensa Animalista de Michoacán, el hecho se registró cerca de las 11:30 p.m., y entre las víctimas había perros comunitarios, esterilizados por colectivos ciudadanos y otros con dueño, todos conocidos por la comunidad. Durante la madrugada, los cuerpos fueron retirados y la zona limpiada, lo que fue señalado por activistas como un intento de encubrimiento del delito.
“Este acto no solo es un crimen contra los animales, sino también una afrenta a la conciencia y la dignidad del pueblo de Paracho”, señalaron las organizaciones Promotoras de la Dignidad Animal Paracho y el Comité Animalista de Paracho.
Ambos colectivos exigieron a las autoridades municipales y estatales utilizar cámaras de seguridad para identificar a los responsables, y aplicar sanciones conforme a la ley.
“Si las autoridades no actúan con prontitud y transparencia, serán cómplices y ejecutoras morales de este crimen. La impunidad también mata”, subrayaron.
Luisa Quijano Ravell, vocera del Colectivo Rescatistas Independientes de Michoacán, pidió castigos ejemplares y recordó que Paracho no es un caso aislado. Envenenamientos similares se han registrado en Los Reyes, Puruándiro y Tarímbaro, este último considerado foco rojo en crueldad animal.
El Colectivo Estatal Animalista de Michoacán (CEAM) también hizo un llamado urgente a dejar de considerar el envenenamiento como método de control poblacional, y exigió campañas de esterilización gratuitas y acciones comunitarias para enfrentar el problema de raíz.
Por su parte el Gobierno Municipal de Paracho, a través de un comunicado condenó “enérgicamente” el envenenamiento de varios caninos ocurrido en las inmediaciones de la plaza principal. El alcalde Salvador Martínez Gutiérrez y la síndica Sandra Berenice Crisóstomo Sebastián expresaron su rechazo total a los hechos y se comprometieron a llevar a cabo la investigación correspondiente, con legalidad y transparencia.
“Este tipo de actos vulneran el respeto a la vida y van en contra de los valores de convivencia y bienestar que promueve esta administración”, destaca el comunicado.
Asimismo, el gobierno municipal informó que, a través de la Regiduría de Protección Animal, la Dirección de Salud y Protección Animal, y la Dirección de Ecología, se dará seguimiento puntual al caso, garantizando que se implementen acciones preventivas que eviten la repetición de hechos similares.
Finalmente, el ayuntamiento refrendó su disposición al diálogo y al trabajo conjunto con organizaciones defensoras de los derechos de los animales, para fortalecer una cultura de respeto, responsabilidad y protección hacia todos los seres vivos.
