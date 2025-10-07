Gobierno de Paracho condena envenenamiento de perros y promete investigación transparente

Paracho, Michoacán (MiMorelia.com).- Un nuevo caso de crueldad animal ha encendido la indignación de asociaciones defensoras de animales en Michoacán, luego de que más de 20 perros fueran envenenados en la plaza principal de Paracho, la noche del lunes 6 de octubre.

De acuerdo con la prensa Animalista de Michoacán, el hecho se registró cerca de las 11:30 p.m., y entre las víctimas había perros comunitarios, esterilizados por colectivos ciudadanos y otros con dueño, todos conocidos por la comunidad. Durante la madrugada, los cuerpos fueron retirados y la zona limpiada, lo que fue señalado por activistas como un intento de encubrimiento del delito.

“Este acto no solo es un crimen contra los animales, sino también una afrenta a la conciencia y la dignidad del pueblo de Paracho”, señalaron las organizaciones Promotoras de la Dignidad Animal Paracho y el Comité Animalista de Paracho.