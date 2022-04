Gobierno de Pátzcuaro y Sindicato de Trabajadores "Vasco de Quiroga" llegan a acuerdos

En su momento, dijo que se disculpó con el presidente y su equipo de las acciones de huelga, ya que "llegamos a la conclusión de que otras personas ajenas al Sindicado y a la Administración buscaban quebrantar la imagen del Ayuntamiento, hicimos a un lado a esas personas".

Incluso, explicó que "se comentaba que me habían presionado para renunciar, pero no fue así, fue una determinación mía y sí hubo muchos ajenos que se acercaron para brindar apoyo, pero les dijismo gracias, no permitimos que nadie manchara el movimiento huelguístico", evidenció que "los partidos políticos políticos contrarios siempre vienen a ofrecer recurso para afectar al presiente municipal, pero el movimiento es de nosotros y nosotros no aceptamos".

RPO