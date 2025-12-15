Michoacán

Gobierno de Pátzcuaro realizará etapa complementaria de accesibilidad en la Plaza Gertrudis Bocanegra

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Pátzcuaro informa que, como parte del proceso integral de restauración de la Plaza Gertrudis Bocanegra, se ejecutará una etapa complementaria de obra destinada a reforzar la accesibilidad universal del espacio, conforme a criterios técnicos y de conservación del patrimonio histórico.

El presidente municipal Julio Arreola instruyó a la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal a llevar a cabo estos trabajos, los cuales forman parte de la planeación general del proyecto y corresponden a una zona de transición que requiere soluciones específicas para garantizar movilidad incluyente, adecuada filtración pluvial y preservación del entorno.

Las acciones contemplan la construcción de ocho rampas de acceso, dos por cada costado de la plaza, así como la adecuación del empedrado y andadores, con diseños que permitan el tránsito seguro de personas con discapacidad, adultos mayores, niñas, niños y personas con movilidad reducida, respetando la traza original del espacio.

De manera adicional, se realizarán mejoras en el sistema de drenaje y filtración de agua, la colocación de elementos para la correcta recolección de residuos y ajustes funcionales para un uso ordenado del espacio, incluyendo el análisis de la operación vial y del área de estacionamiento en el perímetro inmediato.

El Gobierno de Pátzcuaro reiteró que la Plaza Gertrudis Bocanegra es un espacio público para todas y todos, y que estas acciones reafirman el compromiso de seguir construyendo una ciudad incluyente, accesible y respetuosa de su historia, atendiendo de manera responsable las necesidades de la ciudadanía.

