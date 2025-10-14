Gobierno de Morelia realiza limpieza de la Fuente de 'Los Patos'

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Personal del área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Morelia lleva a cabo trabajos de limpieza y mantenimiento en la Fuente de “Los Patos”, con el propósito de conservar este espacio en óptimas condiciones y salvaguardar el bienestar de los patos que habitan en el lugar.

De acuerdo con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, las labores de lavado se realizan durante el día de hoy y mañana, con la participación de trabajadores encargados de efectuar la limpieza general del sitio.