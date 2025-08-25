Gobierno de Michoacán ya entró en análisis del presupuesto para el 2026

Michoacán

Aún no hay una fecha para que el Poder Ejecutivo entregue al Legislativo el Proyecto de Presupuesto 2026
NAOMI CARMONA
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que su administración ya entró en análisis del presupuesto para el 2026, del cual prometió se seguirá aplicando con responsabilidad y buscando evitar cualquier déficit.

Durante su conferencia mañanera, el mandatario detalló que ya se han generado análisis con las y los titulares de las dependencias que más recurso administran, tales como la Secretaría de Obras Públicas (SCOP), de Finanzas (SFA), de Educación, de Movilidad, la SSP y de Salud.

"Yo ya estoy preparando el presupuesto de 2026, tenemos más o menos un mes trabajando con el secretario de Finanzas, con Luis Navarro, con Gladys Butanda, con Rogelio Zarazúa, con la secretaria Gaby Molina, digamos, con las dependencias que más ejercen presupuestos, con la secretaria de Seguridad Pública, para tener un presupuesto en 2026 muy acorde con las necesidades, como lo hemos trabajado, buscando siempre que no tengamos déficit, que tengamos el recurso suficiente".

Aunado a lo anterior, el gobernador adelantó que, aunque todavía se está dando el análisis, el proyecto presupuestal tendrá como prioridades las obras insignia, la rehabilitación de carreteras y de caminos, la salud, el pago a tiempo de los salarios de las y los docentes, entre otros.

Ramírez Bedolla destacó que un recurso bien invertido y apegado al plan de desarrollo de su administración permitirá darle rumbo a Michoacán; ejemplo de ello mencionó el tema educativo, rubro en donde desde hace 18 quincenas no ha habido retraso en el pago de la nómina de las y los maestros, lo cual influye directamente en la disminución del rezago educativo.

"El recurso bien invertido, bien programado, bien ejercido, con honestidad, nos da buenos resultados. Vamos por el cuarto ciclo escolar completo, estamos muy conscientes, con Gaby Molina, la Secretaría de Educación, de que el esfuerzo educativo vale la pena, es el esfuerzo que más vale la pena, al igual que salud, que es lo que las familias más añoran porque es el futuro".
Gobierno de Michoacán ya entró en análisis del presupuesto para el 2026

