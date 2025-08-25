Gobierno de Michoacán ya entró en análisis del presupuesto para el 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que su administración ya entró en análisis del presupuesto para el 2026, del cual prometió se seguirá aplicando con responsabilidad y buscando evitar cualquier déficit.
Durante su conferencia mañanera, el mandatario detalló que ya se han generado análisis con las y los titulares de las dependencias que más recurso administran, tales como la Secretaría de Obras Públicas (SCOP), de Finanzas (SFA), de Educación, de Movilidad, la SSP y de Salud.
Aunado a lo anterior, el gobernador adelantó que, aunque todavía se está dando el análisis, el proyecto presupuestal tendrá como prioridades las obras insignia, la rehabilitación de carreteras y de caminos, la salud, el pago a tiempo de los salarios de las y los docentes, entre otros.
RPO