Gobierno de Michoacán y OXXO unen esfuerzos por la seguridad de las mujeres: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el Gobierno del Estado, la generación de acciones que permitan salvaguardar la integridad de las mujeres es una prioridad. Por lo que, las secretarías de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) y de Seguridad Pública (SSP), junto con la Coordinación de Comunicación y representantes de las tiendas OXXO, trabajan en una estrategia integral para promover espacios seguros.

El titular de la SSP, Juan Carlos Oseguera Cortés; la secretaria de Seimujer, Alejandra Anguiano González; la coordinadora de Comunicación, Záyin Dáleth Villavicencio Sánchez y representantes de la cadena comercial, sostuvieron una reunión donde se planteó la generación de un convenio de colaboración para que todos los 526 establecimientos de tiendas OXXO funjan como lugares seguros cuando una mujer lo necesite.