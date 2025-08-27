Gobierno de Michoacán seguirá fortaleciendo a empresas locales a favor de las familias: Navarro García

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La decimoquinta edición Expo Regreso a Clases, organizada por Papeleros Unidos de Michoacán (Pumich), es muestra del fortalecimiento de la economía local a favor de las empresas familiares y de la población, acciones que el Gobierno de Michoacán apoya por sus buenos resultados.
Así lo señaló el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, quien a nombre del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, destacó la organización de los propietarios de papelerías, quienes ofrecerán descuentos hasta del 35 por ciento a las familias que acudan desde hoy hasta el 31 de agosto a la Plaza Valladolid, en el Centro Histórico de Morelia, con el objetivo de surtir las listas escolares.
Reconoció la organización de los dueños de papelerías locales para la realización de esta edición de la Expo Regreso a Clases, la cual, sin duda, repercutirá en el dinamismo económico del municipio de Morelia y en el ahorro de los padres y las madres de familia.
Finalmente, Navarro García manifestó que la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se ha caracterizado, desde hace casi cuatro años, por impulsar y fortalecer a las empresas familiares, propiciar mayor dinamismo económico en las localidades y favorecer a la sociedad.
mrh