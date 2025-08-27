Gobierno de Michoacán seguirá fortaleciendo a empresas locales a favor de las familias: Navarro García

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La decimoquinta edición Expo Regreso a Clases, organizada por Papeleros Unidos de Michoacán (Pumich), es muestra del fortalecimiento de la economía local a favor de las empresas familiares y de la población, acciones que el Gobierno de Michoacán apoya por sus buenos resultados.

Así lo señaló el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, quien a nombre del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, destacó la organización de los propietarios de papelerías, quienes ofrecerán descuentos hasta del 35 por ciento a las familias que acudan desde hoy hasta el 31 de agosto a la Plaza Valladolid, en el Centro Histórico de Morelia, con el objetivo de surtir las listas escolares.