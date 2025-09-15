Gobierno de Michoacán, respetuoso de municipios que cancelaron fiestas patrias: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que el gobierno estatal respeta la decisión de cuatro municipios que cancelaron el Grito de Independencia y las fiestas patrias por inseguridad.

Uruapan, Zinapécuaro, Tocumbo y Peribán optaron por actos solemnes sin eventos masivos, ante la inseguridad que se vive en dichos municipios, reconocida en comunicados oficiales en los cuales también anunciaron la cancelación de sus fiestas.

“Yo soy respetuoso, ellos toman sus decisiones, son autónomos y bueno, nosotros tenemos que también brindar seguridad a todos aquellos que sí decidieron tener su grito, su fiesta patria y somos respetuosos de los presidentes municipales. Y con esta detención de hoy creo que ha quedado muy claro el tema”, afirmó Bedolla en entrevista, refiriéndose a la captura de un presunto implicado en la agresión a policías en Uruapan.

La cancelación en Uruapan, Zinapécuaro, Tocumbo y Peribán responde a la escalada de violencia, con grupos delincuenciales disputando territorios.

Ramírez Bedolla subrayó que el gobierno estatal garantiza protección para los municipios que mantienen sus fiestas, como Morelia, donde el Grito se realizará el 15 de septiembre con el concierto de Cristian Nodal, bajo estrictos protocolos de seguridad, afirmó el gobernador.

