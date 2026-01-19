Michoacán

Gobierno de Michoacán paga nómina a 2,829 trabajadores del IMSS-Bienestar

El pago será dispersado en el transcurso de este lunes
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el desfase en el pago de la quincena de dos mil 829 trabajadoras y trabajadores del IMSS-Bienestar, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, instruyó se dispusiera de recurso estatal para asegurar que el personal de salud reciba su remuneración como corresponde.

Gobierno de Michoacán paga nómina a 2,829 trabajadores del IMSS-Bienestar

En este sentido, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informó que el pago será dispersado en el transcurso de este día, por lo que las y los trabajadores verán reflejado su salario en sus cuentas bancarias durante las próximas horas.

Asimismo, el mandatario estatal envió formalmente la solicitud de recursos al director general de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, con el fin de agilizar la llegada de los fondos correspondientes y evitar cualquier afectación a la operatividad de los hospitales y centros de salud en la entidad.

El Gobierno del Estado reconoce la labor fundamental del personal médico, de enfermería y administrativo, por lo que reitera que se mantendrá el acompañamiento y las gestiones pertinentes para dar certeza financiera a quienes, con su trabajo diario, garantizan el derecho a la salud de las y los michoacanos.

