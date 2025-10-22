Gobierno de Michoacán no ha sido omiso en materia de seguridad: Jesús Mora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán no ha sido omiso en materia de seguridad, afirmó Jesús Antonio Mora González, dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En entrevista colectiva, indicó que el asesinato del empresario y presidente de la Asociación Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, es un hecho lamentable, por lo que aseguró que no quedará impune.

Bajo el mismo discurso de los gobiernos federal y de Michoacán, enfatizó que se está trabajando desde diferentes trincheras para esclarecer los hechos y dar con los responsables materiales e intelectuales del asesinato.

Además, resaltó que se reforzó la seguridad en Apatzingán y todo Michoacán, por lo que reiteró que el Estado no es omiso ni se ha desatendido de las problemáticas existentes.

“La pacificación del estado precisa de tiempo, esfuerzo y sacrificio que se hace por el Gobierno del Estado en coordinación con el Gobierno Federal”, subrayó.

Con esto, Jesús Mora respaldó a los órdenes de gobierno por las acciones que realizan para garantizar la seguridad y tranquilidad, no solo para los apatzinguenses, sino para todos los michoacanos.

rmr