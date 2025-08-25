Gobierno de Michoacán invierte más de 339 mdp en infraestructura hídrica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán, a través de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac), ha destinado más de 339 millones de pesos en 50 proyectos de infraestructura hídrica. La titular de la comisión, Olivia Cázarez, indicó que estas obras en ejecución ya registran un avance del 88 por ciento en el proceso de contratación.

En cuanto a las obras referentes al agua potable, la inversión es de más de 119 millones de pesos, equivalentes al 35 por ciento del total, para beneficio de 19 municipios, los cuales se enfocaron en perforación de pozos, rehabilitación de redes de agua y líneas de conducción.

En el rubro de alcantarillado, se han invertido 31 millones 083 mil pesos en cinco acciones ubicadas en Briseñas, Acuitzio, Coahuayana, Lázaro Cárdenas y Tingüindín. Por otro lado, el saneamiento representa el 41 por ciento del presupuesto total, con una inversión de 139 millones 700 mil pesos, aplicada a colectores y plantas de tratamiento de aguas residuales en los municipios de Zamora, Coeneo, Nahuatzen y Uruapan.

A esto se suman 25 millones 495 mil pesos destinados a la elaboración de proyectos ejecutivos, que incluye la tecnificación del distrito de riego 020. También se ejecutan trabajos relevantes como la operación de la presa Francisco J. Múgica y la gestión de contrapartes de programas federales.

Durante rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la titular de la comisión, informó que el proyecto de saneamiento del río Duero, contempla la construcción de tres colectores que canalizarán las aguas residuales hacia la planta de tratamiento Zamora norte, con una inversión de 120 millones de pesos y tiene un avance general del 33 por ciento. Este proyecto permitirá sanear el 100 por ciento del agua residual del municipio, uno de los principales generadores de descargas en dicho río.

Finalmente, presentó el avance en la tecnificación del distrito de riego 020, donde el entubamiento principal ha sido concluido. Actualmente se desarrolla la segunda etapa, que incluye la construcción de una red de distribución entubada, así como estructuras de operación y control, y la tecnificación del sistema de riego parcelario mediante multicompuertas en los módulos II, III y IV. Esta etapa cuenta con una inversión federal de 200 millones de pesos, beneficiando a 395 productores y una superficie de mil 181 hectáreas.

RYE