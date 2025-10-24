Gobierno de Michoacán invierte 292 mdp para mejorar infraestructura hídrica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable, fortalecer la infraestructura hídrica y mejorar el saneamiento en la entidad, el Gobierno de Michoacán a través de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac) informó que durante el ejercicio 2025 se realiza una inversión total superior a los 292 millones de pesos, destinada a proyectos de agua potable, saneamiento y alcantarillado en distintos municipios de Michoacán.

En materia de agua potable, la Ceac ejecuta 28 acciones distribuidas en 23 municipios, entre los que destacan Álvaro Obregón, Apatzingán, Los Reyes, Maravatío, Numarán, Paracho, Tanhuato, Tarímbaro, Uruapan, Churumuco, Copándaro, Tangancícuaro y Yurécuaro. Estas obras representan una inversión de 121 millones 536 mil pesos y presentan un avance físico promedio del 51 por ciento, beneficiando directamente a miles de familias michoacanas mediante la mejora en el abasto y calidad del servicio.