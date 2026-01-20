Michoacán

Gobierno de Michoacán inicia consulta sobre el ordenamiento territorial de la zona metropolitana

Félix Madrigal / ACG
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, inició el proceso de consulta pública del Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de Morelia.

La consulta estará disponible del 22 de enero al 25 de marzo de este mismo año e incluye un informe de más de 380 páginas, con información referente al uso de suelo, diversidad geográfica, riesgos y otros datos de desarrollo urbano.

El objetivo de la consulta es recibir retroalimentación de la población y de especialistas, para conocer el entorno no solo de la ciudad de Morelia, sino también de los municipios conurbados que integran la zona metropolitana.

El análisis metropolitano de Morelia puede consultarse a través del código QR de la siguiente imagen. Asimismo, se puede solicitar más información sobre el tema al correo zonamemor@gmail.com.

