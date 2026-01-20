Gobierno de Michoacán inicia consulta sobre el ordenamiento territorial de la zona metropolitana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, inició el proceso de consulta pública del Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de Morelia.

La consulta estará disponible del 22 de enero al 25 de marzo de este mismo año e incluye un informe de más de 380 páginas, con información referente al uso de suelo, diversidad geográfica, riesgos y otros datos de desarrollo urbano.