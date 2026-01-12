Gobierno de Michoacán impulsa economía de Morelia con 853 mdp en créditos

El titular de Sí Financia subrayó que Morelia es el municipio con mayor densidad poblacional y concentración de unidades económicas, por lo que la estrategia de financiamiento acelera la creación y consolidación de emprendimientos y el crecimiento de negocios establecidos.

El funcionario estatal añadió que la derrama crediticia se canaliza a través de programas que combinan el impacto social y la viabilidad financiera. Destacó el programa Fuerza Mujer, enfocado en negocios encabezados por mujeres; los esquemas de crédito directo y crédito inducido; además de líneas especializadas para el sector agropecuario, personas artesanas y mecanismos de coordinación con banca comercial y cajas de ahorro, ampliando el efecto multiplicador del financiamiento público.