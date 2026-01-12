Gobierno de Michoacán impulsa economía de Morelia con 853 mdp en créditos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia) ha entregado y respaldado mil 102 créditos en Morelia, que representan una derrama crediticia de 853 millones de pesos, informó Gabriel Gutiérrez Aviña, director general de la institución.
El titular de Sí Financia subrayó que Morelia es el municipio con mayor densidad poblacional y concentración de unidades económicas, por lo que la estrategia de financiamiento acelera la creación y consolidación de emprendimientos y el crecimiento de negocios establecidos.
El funcionario estatal añadió que la derrama crediticia se canaliza a través de programas que combinan el impacto social y la viabilidad financiera. Destacó el programa Fuerza Mujer, enfocado en negocios encabezados por mujeres; los esquemas de crédito directo y crédito inducido; además de líneas especializadas para el sector agropecuario, personas artesanas y mecanismos de coordinación con banca comercial y cajas de ahorro, ampliando el efecto multiplicador del financiamiento público.
Los créditos colocados por Sí Financia en Morelia han generado 3 mil 100 empleos y conservado otros 7 mil 100, fortaleciendo la estabilidad laboral y la capacidad productiva de la capital michoacana. Las personas interesadas en conocer los esquemas disponibles pueden comunicarse al teléfono para recibir orientación personalizada, o bien, visitar el sitio web: https://sifinancianecesitouncredito.com/sifinancia/
BCT