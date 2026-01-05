Gobierno de Michoacán garantiza agua potable para familias en Turicato

Turicato, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno estatal, en coordinación con la Federación y el municipio, concluyó la construcción del sistema de agua potable en la localidad de La Ermita (Nueva Jerusalén), en Turicato. Esta obra beneficia directamente a mil 690 habitantes de esta comunidad, informó Olivia Cazares Arreola, directora de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac).
Con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable y mejorar la calidad de vida de las familias michoacanas, esta obra forma parte del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento y representó una inversión superior a los 29 millones de pesos, con participación tripartita, reflejando el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno.
Los trabajos incluyeron la construcción de más de 2 mil metros de línea de conducción por gravedad, así como una línea de conducción a bombeo con tubería de hierro galvanizado, lo que permite transportar el agua de manera eficiente y segura hasta la comunidad. Además, se instalaron 797 metros de red de distribución con tubería de acero y fierro galvanizado, garantizando un servicio confiable y de largo plazo para las y los habitantes.
Como parte de la infraestructura complementaria, se construyó un cárcamo de bombeo y se colocó equipamiento electromecánico de última generación, que incluye una bomba sumergible de acero inoxidable con capacidad de operación de 10 litros por segundo. Asimismo, se realizó el cercado del tanque de almacenamiento con malla ciclónica, reforzando las condiciones de seguridad y operación del sistema.
Con la conclusión de esta obra, el Gobierno de Michoacán reafirma su compromiso de llevar agua limpia y segura a las comunidades que por años carecieron de este servicio esencial, impulsando el desarrollo social, la salud pública y el bienestar de las y los michoacanos.
