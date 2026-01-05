Gobierno de Michoacán garantiza agua potable para familias en Turicato

Turicato, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno estatal, en coordinación con la Federación y el municipio, concluyó la construcción del sistema de agua potable en la localidad de La Ermita (Nueva Jerusalén), en Turicato. Esta obra beneficia directamente a mil 690 habitantes de esta comunidad, informó Olivia Cazares Arreola, directora de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac).

Con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable y mejorar la calidad de vida de las familias michoacanas, esta obra forma parte del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento y representó una inversión superior a los 29 millones de pesos, con participación tripartita, reflejando el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno.

Los trabajos incluyeron la construcción de más de 2 mil metros de línea de conducción por gravedad, así como una línea de conducción a bombeo con tubería de hierro galvanizado, lo que permite transportar el agua de manera eficiente y segura hasta la comunidad. Además, se instalaron 797 metros de red de distribución con tubería de acero y fierro galvanizado, garantizando un servicio confiable y de largo plazo para las y los habitantes.