Gobierno de Michoacán expedirá escrituras gratuitas: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) firmará un convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) para entregar escrituras de manera gratuita en Michoacán, informó la titular de esta última dependencia, Gladyz Butanda Macías.

La firma del convenio fue anunciada por la vocal ejecutiva del Fovissste, Jabnely Maldonado Meza, quien, desde Casa Michoacán hizo entrega de 535 constancias de liquidación de vivienda al mismo número de familias michoacanas, a través del Programa de Justicia Social, impulsado por la dependencia federal a su cargo.

“Vamos a firmar un convenio con Gladyz Butanda, a fin de que el Gobierno de Michoacán expida escrituras gratuitas para las y los trabajadores al servicio del estado”, subrayó.