Gobierno de Michoacán “entra al quite” en pago a trabajadores del IMSS Bienestar

Se destinaron 54 millones de pesos para cubrir la quincena de 2 mil 900 trabajadores
Verónica Torres
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán “entró al quite” en el pago de la primera quincena de los trabajadores del IMSS Bienestar ante la falta del recurso federal, informó el mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla.

En entrevista, a pregunta expresa de MiMorelia.com, enfatizó que se destinaron 54 millones de pesos y que se podrá hacer la erogación en varias quincenas, en lo que el IMSS Bienestar transfiere los recursos.

Sin embargo, dejó en claro que únicamente se puede ayudar en los primeros meses y no todo el año, toda vez que hay una capacidad limitada en el Gobierno de Michoacán, además de que la responsabilidad de los trabajadores recae en el IMSS Bienestar.

“Nosotros siempre estamos para respaldar, pero el IMSS Bienestar es el responsable de estos pagos. (En caso de que la próxima quincena vuelva a pasar algo similar, ¿se cuenta con el recurso?) Le tendremos que volver a entrar nosotros, porque no podemos dejar de pagar los salarios del sector salud, es un compromiso que yo hago”
Recordó que en días pasados se envió un oficio al IMSS Bienestar para que cumpla con la obligación que tiene con los trabajadores, lo cual es fundamental para las y los michoacanos, toda vez que no se pueden parar los servicios de salud.

Reiteró que el IMSS Bienestar tiene que transferir los recursos correspondientes para el pago de los trabajadores.

“Bueno, estamos esperando, precisamente, no una explicación, sino más bien que nos transfieran el recurso”
