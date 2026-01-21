Gobierno de Michoacán “entra al quite” en pago a trabajadores del IMSS Bienestar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán “entró al quite” en el pago de la primera quincena de los trabajadores del IMSS Bienestar ante la falta del recurso federal, informó el mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla.

En entrevista, a pregunta expresa de MiMorelia.com, enfatizó que se destinaron 54 millones de pesos y que se podrá hacer la erogación en varias quincenas, en lo que el IMSS Bienestar transfiere los recursos.

Sin embargo, dejó en claro que únicamente se puede ayudar en los primeros meses y no todo el año, toda vez que hay una capacidad limitada en el Gobierno de Michoacán, además de que la responsabilidad de los trabajadores recae en el IMSS Bienestar.