Gobierno de Michoacán dotará al nuevo DIF Uruapan con equipo para mastografías: Gladyz Butanda

Gladyz Butanda habló de un servicio de atención integral al señalar que, además de realizar mastografías, en el nuevo edificio del DIF se acondicionarán áreas para ofrecer consultas de medicina general, psicología, ginecología y nutrición, así como servicio dental, todo esto en una espacio que tendrá una dimensión de dos mil 256 metros cuadrados.

“Actualmente, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia opera a una capacidad superior a la que las instalaciones actuales pueden soportar, con espacios mal distribuidos y falta de mantenimiento. Por ello, se están construyendo nuevas instalaciones, infraestructura y equipamientos acordes a las demandas y necesidades de la gente de Uruapan”, concluyó.

BCT