Gobierno de Michoacán distribuye millones de productos menstruales en primera fase de entrega

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, dio a conocer los resultados del Jalo x las Mujeres, un festival que marcó un hecho histórico para Michoacán al reunir a 56 mil 600 personas.

La titular de la Seimujer detalló que, gracias a la solidaridad de las y los michoacanos, se recolectaron 2 millones 320 mil 505 productos de gestión menstrual que beneficiarán a más de 100 mil mujeres, su entrega iniciará este mes en los municipios de Apatzingán y Aquila, en centros psiquiátricos y refugios para mujeres víctimas de violencia.

La secretaria subrayó que cada entrega irá acompañada de capacitaciones y charlas sobre menstruación digna, así como derechos sexuales y reproductivos, para que este esfuerzo no solo represente acceso a productos, sino también información, salud y dignidad. Además, próximamente se dará a conocer la ruta de las Caravanas Jalo x las Mujeres, que recorrerán el estado para garantizar la entrega en las comunidades.

El evento se disfrutó en un ambiente familiar y con saldo blanco. Anguiano González destacó la derrama económica superior a 13 millones de pesos generada por hospedaje, transporte y consumo local, lo que muestra que este evento no solo tuvo impacto social, sino también económico. De igual forma agradeció al sector transportista por extender su servicio para que las familias llegaran seguras a sus hogares.

Finalmente, Alejandra Anguiano agradeció la participación ciudadana y la coordinación institucional que hicieron posible este logro: “El Jalo demostró que cuando la sociedad se une, podemos garantizar igualdad, transformar realidades y erradicar la pobreza menstrual en Michoacán”.

