Gobierno de Michoacán destinará 2 mil 700 mdp al Plan por la Paz y la Justicia: Bedolla

El gobernador aprovechó su intervención para recordar al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado hace una semana, y reiteró su compromiso con la ciudadanía y la familia del edil.

“Grecia nos pidió que el apoyo continuara y mi compromiso con Uruapan y con ella es que continuará. No está sola, Uruapan no está solo”, afirmó Bedolla visiblemente conmovido.

El titular del Ejecutivo estatal reconoció que Michoacán vive un momento de profunda exigencia social y llamó a convertir el dolor colectivo en acción coordinada entre gobierno y ciudadanía.

Asimismo, agradeció a la presidenta Sheinbaum por incluir en el diseño del plan a comunidades indígenas, empresarios, iglesias y alcaldes, y aseguró que con este nuevo enfoque de política pública, “Michoacán volverá a confiar”.

“Nuestro pueblo ha sufrido las estrategias más atroces y sangrientas que sólo han sembrado más violencia y dolor. Pero con usted, presidenta, estoy seguro de que este plan no será para más sufrimiento, sino para reconstruir la paz”, puntualizó.

rmr