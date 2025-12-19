Michoacán

Se trata de una derrama superior a mil millones de pesos
Gobierno de Michoacán cumple con pago puntual de aguinaldos y prestaciones a empleados: Luis Navarro
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un monto superior a mil millones de pesos, el Gobierno de Michoacán ha cumplido nuevamente con el pago de aguinaldos y prestaciones de fin de año a los empleados y servidores públicos estatales, informó el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro.

La administración que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, habrá cumplido, este mes de diciembre, con el pago de 102 quincenas desde que inició su gestión, el 1 de octubre de 2021, explicó el responsable del manejo de los recursos públicos de Michoacán.

Argumentó que la fórmula para cumplir con el pago de aguinaldos y prestaciones de fin de año, consiste en administrar el dinero estatal con transparencia y responsabilidad social, independientemente de ahorrar un promedio de 100 millones de pesos mensuales, práctica que ha evitado problemas y sobresaltos.

Por último, Luis Navarro señaló que el hecho de que los empleados y funcionarios estatales reciban sus quincenas, aguinaldos y prestaciones completos y con puntualidad, genera certidumbre y seguridad en sus familias, propicia estabilidad social y contribuye a dinamizar la economía y el desarrollo del estado de Michoacán.

