Gobierno de Michoacán consolida modelo humanista con programa de apoyo a niños con cáncer

Recordó que este programa surge de una demanda histórica de las familias de estos menores que habían sido olvidados e invisibilizados y por cuestión de recursos económicos dejaban de asistir a sus terapias, tratamientos o consultas médicas.

"Este programa nació del reconocimiento más profundo que podemos tener desde el servicio público: el de las familias que cuidan, que acompañan, que luchan día a día con sus niñas y niños en tratamiento oncológico; y en esa lucha, entendimos que no basta con aplaudir su esfuerzo, había que respaldarlo”, señaló.

En este sentido, abundó que cada familia beneficiaria recibe un apoyo económico mensual por 4 mil pesos para cubrir gastos de traslado, alimentación, hospedaje, entre otros, en tanto los menores se encuentran bajo tratamiento o seguimiento médico.

“Sabemos que son principalmente mujeres, madres y abuelas, quienes asumen este rol y que muchas veces han tenido que dejar su empleo. Este programa no solo reconoce ese trabajo de cuidado, lo dignifica y lo convierte en política pública. No es un privilegio, es justicia. Y en Michoacán, seguiremos apostando por cuidar a quienes cuidan", concluyó.

RYE-