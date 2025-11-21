Gobierno de Michoacán confirma fin de convenio con CRIT Teletón Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán no realizó aportaciones económicas al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) de Morelia durante los años 2024 y 2025, debido a la conclusión de un convenio de colaboración en 2023.

La información fue confirmada por el secretario de Finanzas del estado, Luis Navarro, en entrevista esta mañana para Radio Fórmula.

En este sentido, el funcionario detalló que no hubo aportaciones porque el convenio formal con la fundación finalizó al término de 2023 y no fue renovado.

A pesar de esta pausa en el apoyo, Navarro señaló que existe voluntad de parte del gobierno estatal para restablecer el convenio con Teletón, siempre y cuando las condiciones presupuestarias lo permitan para el año 2026.

"La verdad, insisto, no había ya un compromiso firmado, pero para el 26 y lo subsecuente se puede dejar un convenio ya establecido, un acuerdo establecido de manera formal y que se cuente con el recurso año con año. Sean 20 millones, 10 millones, 40 millones, una cantidad por determinar, pero sería a partir del 2026", declaró.

Así lo dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva en su emisión matutina: